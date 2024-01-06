 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. İbrahim Olawoyin ve Dal Varesanovic'in attığı gollerle Çaykur Rizespor galibiyete ulaştı.

Çaykur Rizespor, Hatayspor\'u 2-0 Mağlup Etti
06.01.2024 - 15:36,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada İbrahim Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Adolfo Gaich'in vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR'ın uyarısıyla hakem Cihan Aydın, golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

55. dakikada Jonjo Shelvey'in savunma arkasına gönderdiği topu alan Benhur, pasını Emirhan Topçu'ya aktardı. Emirhan'ın vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

77. dakikada ceza sahası içine giren Casper Hojer'in pasıyla topla buluşan Benhur Keser'in şutu ile top savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

80. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Casper Hojer'in ceza sahası içinde bulunan İbrahim Olawoyin'e pasını aktardı. Olawoyin'in şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Casper Hojer'in sol kanattan yerden pasında İbrahim Olawoyin, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Casper Hojer, Jonjo Shelvey (Oscar Pinchi dk. 90), İbrahim Olawoyin, Benhur Keser (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90), Dal Varesanovic (Gutavo Sauer dk. 71), Altin Zeqiri (Mithat Pala dk. 71), Adolfo Gaich (Martin Minchev dk. 78)

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Attila Mosci, Eray Korkmaz, Mame For Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 57), Burak Bekaroğlu, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı, Giorgi Aburjania (Aabid Rayane dk. 83), Görkem Sağlam (Oleqovic Dadashov dk. 71), Ömer Faruk Beyaz (Joelson Fernandes dk. 57), Armin Hodzic, Faruq Dele-Bashiru, Sergio Carlos Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Guy Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, İbrahim Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Dal Varesanovic (dk. 19), İbrahim Olawoyin (dk. 82) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Faouzi Ghoulam, Armin Hodzic (Hatayspor) - RİZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Rizespor, Casper, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika


16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu

Son Dakika
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:46:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement