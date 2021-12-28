Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlılarını çift antrenman ile sürdürdü.

Dün tecrübeli stoperi Selim Ay ve file bekçisi Gökhan Akkan ile sözleşme uzatan Çaykur Rizespor ligde ilk devrenin bitmesine rağmen ara vermeyerek hazırlıklarını sürdürüyor. Günü çift antrenman ile bitiren Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesislerinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başlayan yeşil mavili ekibin top kapmaca ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile son buldu.

4 oyuncu antrenmana çıkmadı

Öte yandan Alper Potuk, Loic Remy, Joel Pohjanpalo ve Sebastian Holmen sakatlıkları nedeniyle takımla birlikte antrenmana çıkmadı.

Takım 4 günlük tatil geçirecek

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor 30 Aralık'da gerçekleşecek son antrenmanın ardından ara verecek. Takım 4 gün sürecek tatilin ardından yeniden Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanarak ligin kalan yarısı için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. - RİZE