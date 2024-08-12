Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir İlk Yarıda Berabere - Son Dakika
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Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir İlk Yarıda Berabere

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmayı başardı.

12.08.2024 22:28
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Ergin Gözütok, Anıl Usta

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Varesanovic, Zeqiri, Akintola, Ali Sowe

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 29 Hamza Güreler), Lima, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Kemen, Berkay Özcan, Keny, Figueiredo

Goller: Dk. 39 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 45+4 Alikulov (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Muhammet Taha Şahin'in kullandığı serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Olawoyin, topu kafayla indirdi. Topla buluşan Akintola'nın şutunda top üstten auta çıktı.

14. dakikada orta sahada topla buluşan Olawoyin'in rakip ceza sahası içinden şutunda topu, kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

19. dakikada topla buluşan Zeqiri'nin ceza sahası içi sol çaprazda kaleye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada Muhamet Taha Şahin'in şutunda kaleci Muhammet Şengezer, topu kornere çeldi.

39. dakikada RAMS Başakşehir, 1-0 öne geçti. Keny'in pasında caza sahasının içinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara gitti.

45+5 dakikada ev sahibi beraberliği yakaladı. Hojer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Alikulov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir İlk Yarıda Berabere - Son Dakika

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