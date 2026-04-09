Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çaykur Rizespor, İlk Yarıyı 3-0 Önde Tamamladı

09.04.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 3-0'lık skorla kapattı. Fink kırmızı kart gördü.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Suat Güz

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Elayis Tavsan, Ndiaye, Coulibaly

Goller: Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Mocsi, Dk. 45+3 Laçi (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 30 Tomasson (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

4. dakikada Ndiaye'nin ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

16. dakikada Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda top, savunmadan sekerek ceza yayının sağındaki Augusto'ya geldi. Augusto'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sowe ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Hojer'in kullandığı kornerde ceza sahasının sol çaprazında Laçi, topa gelişine vurdu. Kale alanı önüne doğru hareketlenen meşin yuvarlağı yakın mesafeden Mosci filelere yolladı: 2-0

45+3. dakikada Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. Hojer'in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda topla buluşan Laçi, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 3-0

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Bu arada Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maçın 40. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, "Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde, önceki gün vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsunspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Lunaparkta korkunç olay “Sıfır yerçekimi” sonu oldu Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
Recep Durul’dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır
Galatasaray’ın içinde hain var Okan Buruk, ’’Maç kadroları sızdırılıyor’’ deyip isim verdi Galatasaray'ın içinde hain var! Okan Buruk, ''Maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
Zincir markette fahiş fiyat skandalı 42 TL’lik biberi bakın kaça sattılar Zincir markette fahiş fiyat skandalı! 42 TL'lik biberi bakın kaça sattılar

21:35
Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Fener taraftarının korktuğu başına geldi
21:19
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 21:47:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.