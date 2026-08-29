Çaykur Rizespor İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor İlk Yarıyı Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig 3. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı ilk yarıda 2-0 mağlup etti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen, Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk.39 Serdar Dursun), Maxim

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Emrecan Bulut, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe

Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Mithat Pala'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Emrecan Bulut'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

19. dakikada ceza yayı solundan serbest vuruş kullanan Maxim'in şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.

35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Emrecan Bulut'un yaptığı ortada, ceza sahasında Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile bitti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika

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