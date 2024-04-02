Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, puan tablosunda alt sıralardan kurtulmak ve üst sıralara yönelmek için önemli bir maç olduğunu söyleyerek, "Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keyifli bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Palut, "İyi bir performans sergiledik. Birçok pozisyona girdik ve goller bulduk. Çok değerli bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum. Hem süregelen son derece kötü bir deplasman grafiğini terse çevirmek için bir şanstı. Hem de aşağıyla aramızdaki bağı kurtarmak ve yüzümüzü yukarıya döndürmek adına önemli bir 3 puandı" diye konuştu.
Avrupa kupalarına katılma durumuyla ilgili düşüncelerini aktaran İlhan Palut, "Avrupa hedefimizi ligin hiç istemediğimiz yerinde dillendirdik. Maalesef kötü bir periyot yaşadık. Artık ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. Her maçımıza puanlar kazanmak için çıkacağız. Alacağımız en yüksek puan ve olabileceğimiz en iyi pozisyon. Bu haftalık da böyle geçelim. En iyisi için çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın geleceği ve şampiyonluk hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya seslenerek Fenerbahçe'nin tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı. Corendon Alanyaspor, 6. dakikada Hassan'ın golüyle öne geçti ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinde toplamda 7 madalya kazandı. Milli sporcular, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, 41 ülkeden 178 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Icardi'nin attığı gol galibiyeti getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?