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Çaykur Rizespor, John Mary ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, John Mary ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kamerunlu oyuncusu John Mary ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Mary'ye takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu. Bu sezon yeşil-mavili formayla 1 gol atan hücum oyuncusu, bundan sonra kariyerine başka bir takımda devam edecek.

Çaykur Rizespor, John Mary ile yollarını ayırdı
08.01.2024 - 19:59,  Güncelleme: 20:00
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kamerunlu oyuncusu John Mary ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mary ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı Kamerunlu futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Hücum oyuncusu, bu sezon lig yeşil-mavili formayla 1 gol atmıştı.

Kaynak: AA
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