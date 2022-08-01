Ç.Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması - Son Dakika
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Ç.Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması

01.08.2022 15:37
Ç.Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması

Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'ın, Fenerbahçe ile anlaştığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'ın, Fenerbahçe ile anlaştığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan'ın, Fenerbahçe'ye transfer olduğuna yönelik çıkan haberler üzerine kulüpten açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir kulüp ile oyuncu hakkında bir transfer çalışması yapılmadığının altı çizilerek, "Bazı basın organlarında yer alan, kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - RİZE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ç.Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması - Son Dakika

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