Çaykur Rizespor Kaptanı Selim Ay: Zor diye teslim olacak halimiz yok - Son Dakika

Çaykur Rizespor takım kaptanı Selim Ay, "Kimseye hayal satmıyoruz, herkes her şeyin farkında. Zor olduğunun da farkındayız. Zor diye teslim olacak halimiz yok. Ben teslim olmak istemiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Çaykur Rizespor kaptanı Selim Ay, durumunun maç gününden daha iyi olduğunu ifade ederek "Pozisyon 5'inci dakikada oldu. Maçın içerisinde ayağım şişmişti. Sonlara doğru artık iyice sızlamaya başladı. Maç bittikten sonra 2 gündür sıkıntılı bir süreç vardı. Bu süreçte takımı yalnız bırakmak istemiyorum" diye konuştu.