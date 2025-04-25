Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, koşu ile başladı.
Takım, 5'e 2 çalışmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma ile antrenmanı tamamladı.
Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou, idmana katılmadı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Kayseri Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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