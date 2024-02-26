Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü.

26.02.2024 17:16
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core antrenmanı ile başladı. Antrenmanın ikinci kısmında ise 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Sonrasında taktik çalışma yapılırken, kaleciler kaleci antrenörleri eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Samsunspor maçında sakatlanan Dal Varesanovic ise takımdan ayrı çalıştı - RİZE

Kaynak: İHA

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