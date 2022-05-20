SPOR Gaziantep FK ? Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Gaziantep FK ? Çaykur Rizespor maçının ardından

20.05.2022 22:43
SPOR Gaziantep FK ? Çaykur Rizespor maçının ardından

SPOR Gaziantep FK ? Çaykur Rizespor maçının ardındanKadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) ? Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 38'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

SPOR Gaziantep FK ? Çaykur Rizespor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) ? Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 38'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BULUT: MUTLUYUZ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin son maçında galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, takımın gösterdiği performanstan da memnun olduğunu kaydetti. Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: ??Bugün Lig'in son maçını oynadık. Mutluyuz. Gösterilen performanstan dolayı da mutluyuz. Uzun bir aranın ardından galibiyet iyi geldi. Ligimizde kendi evimizde 40 puan toplayarak ligin üçüncü sırasında olan bir takım var. Maalesef deplasmanda bunu gösteremedik. Hatalarımızı görerek seneye daha iyi şeyler yapacağız. Sonuçta hatalar var. Bu hatalardan da ben olsun taraftar olsun yönetim olsun sporcu olsun ders çıkaracak. Kendi içimizde eksisi ile artısı ile konuşup iyi bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Rizespor'a geçmiş olsun diyorum. Biz de 19 Haziran'da yeni sezona başlamış olacağız.?'

KORKMAZ: RİZESPOR'UN YERİ SÜPER LİG

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, ligin son maçında kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, kazanç olarak Emirhan ve Efecan gibi 2 önemli oyuncu kazandıklarını ve gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını söyledi. Korkmaz, yeni sezonda çok çalışarak Çaykur Rizespor'un yeniden layık olduğu Süper Lig'e geri dönmesini temenni etti.

SPOR Gaziantep FK ? Çaykur Rizespor maçının ardından
SPOR Gaziantep FK ? Çaykur Rizespor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

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