Çaykur Rizespor, Muhamed Buljubasic'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Buljubasic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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