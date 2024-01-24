Çaykur Rizespor, Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul\'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bursaspor'dan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul'u kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç ve 22 yaşındaki kaleci Canberk Yurdakul kendilerini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferlerimize 'hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.