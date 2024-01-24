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Çaykur Rizespor, Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul'u transfer etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul'u transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Bursaspor'dan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul'u kadrosuna dahil etti. Her iki oyuncu da sağlık kontrolünden geçerek 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferlere başarılar diliyoruz.

Çaykur Rizespor, Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul\'u transfer etti
24.01.2024 - 20:33,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bursaspor'dan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul'u kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç ve 22 yaşındaki kaleci Canberk Yurdakul kendilerini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferlerimize 'hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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