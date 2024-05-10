Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda ısınma hareketleri, pas çalışması, baskı ve savunma çalışmaları yapıldı. Ayrıca birçok oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

10.05.2024 15:50
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman iki grup halinde baskı ve savunma ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Ayrıca Karadeniz ekibinde Gustavo Sauer, Emirhan Topçu, Attila Mocsi, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Martin Minchev, David Akintola ve Alikulov sarı kart ceza sınırında bulunuyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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