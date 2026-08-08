Rizespor, Pyramids'ı 2-1 Devirdi
Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Pyramids FC'yi 2-1 mağlup etti. İlk yarıda öne geçti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC'yi 2-1 yendi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında ev sahibi ekip Ahmed Kutucu ve 31. dakikada Ali Sowe'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Konuk ekip, da Silva'nın 65. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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