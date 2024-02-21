Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Janne-Pekka Laine ise takımdan ayrı çalıştı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

21.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Janne-Pekka Laine'nin takımdan ayrı çalıştığı antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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