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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 mağlup etti. Gaich ve Varesanovic'in golleriyle galibiyete ulaşan Çaykur Rizespor, üstünlüğünü korudu.

Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u 5-1 yendi
21.12.2023 - 19:21,
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer (Dk. 72 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin, Shelvey (Dk. 61 Minchev), Zeqiri (Dk. 61 Mithat Pala), Varesanovic (Dk. 67 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 67 Sauer), Gaich

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 67 Murat Akça), Midtsjö, Thuram (Dk. 75 Gökcan Kaya), Halil Akbunar (Dk. 75 Oscar), Ahmed Hassan (Dk. 67 Kappel)

Goller: Dk. 9 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 16 ve 54 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk. 45+1 ve 58 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 62 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı Kartlar: Dk. 45+1 Vukovic (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 64 Benhur Keser, Dk. 78 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yendi.

50. dakikada Halil Akbunar'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin, soluna uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

54. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içerisine girdikten sonra Berkay Sülüngöz ile mücadelesinden galip çıkarak yerden pası sonrası altıpas içerisinde arka direkte Gaich, boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 4-1.

58. dakikada Gaich'in sağ kanada uzun pasına iyi hareketlenen Benhur Keser'in yaklaşık 40 metre koşup ceza sahası içerisine yerden ortasında topa sol ayak içi ile dokunan Varesanoviç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-1.

90+1. dakikada kazanılan penaltı atışında Oscar'ın vuruşunda, kaleci Tarık Çetin, soluna yatarak topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile noktalandı.

Kaynak: AA
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