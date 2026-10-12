Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Arca Çorum FK deplasmanı hazırlığına başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Arca Çorum FK deplasmanı hazırlığına başladı

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Çaykur Rizespor, Süper Lig\'de Arca Çorum FK deplasmanı hazırlığına başladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda core, pas ve kaleli oyun çalışmaları yapıldı; ekip yarın hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü deplasmanda Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.

Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 6 kaleli oyun ve hız koşusuyla sona erdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigRizesporÇorumSporSon Dakika

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