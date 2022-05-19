Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecek

19.05.2022 12:27
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecek

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 37 maç sonunda 36 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Ligden düşmesi kesinleşen ve Süper Lig'de son maçına çıkacak Rize temsilcisinde, kadro dışı bırakılan Dabo, sözleşmeleri feshedilen Holmen, Boldrin, Baiano ile sakatlığı bulunan Alper Potuk, Gedson Fernandes ve Yusuf Sarı kadroda yer almayacak.

Son çalışmasını Rize'de yapan yeşil-mavililer, akşam saatlerinde uçakla Adana'ya, oradan kara yolu ile Gaziantep'e geçecek.

Öte yandan 69. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çaykur Rizespor, yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1953'te dikilen bu fidanı 69 yıldır yaşatan, büyüten ve emek veren herkesi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecek - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement