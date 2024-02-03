Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, oynadıkları Konyaspor maçının ardından, "Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Konyaspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Maça baktığımız zaman berabere kaldık. Maçın içine girdiğimiz zaman hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yeteri kadar hücum girişimimiz vardı. Gol bulabilirdik. Özellikle ilk yarı rakibi karşılarken adam paylaşmakta açıkçası biz zorlandık. İlk yarı hücum performansımız varken defansif anlamda iyi değildik. 2. yarının başı uzunca bir süre oyunu domine ettik. Baskı kurduk ama bunu bir şekilde sonuçlandıramadık. İkinci yarının sonlarına doğru Konyaspor'da gelmeye başladı. Pozisyonlarda buldular. Sonuç olarak iki takımda gol atamadı. Maç berabere bitti. Maçta şöyle bir hissiyattaydık. Eğer biraz daha tempo yapsak bu maçı kazanabiliriz. Bir yandan da savunma yönünden hiçbir şekilde güvende hissetmedik. Konyaspor'da gol atabilir hissiyle maçı takip etti. Maçın özeti bizim için çok net. Fazla fırsat fazla geçiş şansı tanıdık. İç sahada kazanmak istiyorduk. Tabi ki puan çok önemli. Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi. Hızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptılar" ifadelerini kullandı. - RİZE
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı, bölgede hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgüt üstlendi. Olaydan kısa süre önce kimliği belirsiz bir şahsın, devlet televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içindeyken gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Çetin G. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya izdihama neden oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?