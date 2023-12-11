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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü'ne başarılar diledi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü'ne başarılar diledi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diledi.

11.12.2023 - 23:15,
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- İlhan Palut: " Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diliyoruz"

ANKARA - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü maçı ardından basın toplantısında konuştu. Palut, "Berabere kaldık. İki takımda 1'er puan aldı. Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü\'ne başarılar diledi
Kaynak: İHA
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