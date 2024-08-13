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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 sonuçlanan Başakşehir maçının ardından, "Ligin ilk maçları hiçbir şekilde kolay değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin ilk maçları hiçbir şekilde kolay değil. Çünkü yoğun bir hazırlık döneminden çıktık. Başakşehir takımına gelince 3 resmi maç yaptılar. Tabii ritim anlamında onlar için bir avantajken belki mental konsantrasyon anlamında onları bir tur geride bırakmış olabilir. Oyuna baktığımız zaman ilk yarı son derece yüksek bir tempo ile oynadık. Oyunu tamamen forse ettik. Bunu pozisyona çevirmeyi de başardık. Rakip bir kontra ataktan golü yakaladı ve bir sıfır öne geçti. Futbol böyle bir oyun. Bu ortamda ikinci yarıya sıfır geride başlamamamız bizim için önemliydi. İyi bir korner golü bulduk. Çünkü bir sıfır geride ikinci yarıya başlasak belki riskleri daha önce alacağız. Oyun dengemiz biraz bozulabilecekti. İkinci yarıya geldiğimiz zaman ilk yarıdaki tempo yoktu. Gerçekten kolay değil. Ligin ilk maçında çok yüksek bir tempo ile başladık. Daha çok girişim yapan, oyunun daha dominant tarafı Çaykur Rizespor'du. Genel manada takımımın gösterdiği performanstan, istekten mutluyum ama bu kadar dominant olduğumuz bir oyunda, bu kadar rakip ceza sahası içerisinde denemeler gerçekleştirdiğimiz bir oyunda skoru yükseltmemiz ve maçı kazanmamız gerekiyordu" şeklinde konuştu. - RİZE