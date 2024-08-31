Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Bu Önemli Maçı Kaybettik

Spor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın iyi geçiş yapan atletik oyuncuları sahip bir takım olduğunu belirtti.

Kasımpaşa'nın maçın hemen başında bu opsiyonlarını kullanarak golü bulduklarını ifade eden Palut, "İlk yarı boyunca yine oynadı domine ederek ama ceza sahasında yeteri kadar rahatsız edici olmayarak denemelerde bulunduk. İkinci yarı bu denemeler biraz daha gole yakın bir hal aldı. Buna rağmen skoru bulamadık. Bu arada rakibin de yine bir iki tane hücum geçişi oldu. Maç Sonuna kadar denedik ama yetersiz kaldık. Maalesef bu önemli maçı kaybettik. "dedi.

Ligde sadece Adana Demirspor'u yendiklerini dile getiren Palut, "Sonuçlar şehrin bana ve ekibime olan güvenini yavaş yavaş eritiyor. İstenilen sonuçların alınamamasının nedeni ne oyuncularımızın performansı ne de taraftarımızın söylediği gibi transferlerin gelmemesidir. Bunun tek sorumlusu vardır. O da nasıl iyi gittiğimiz zaman alkışlanıyor isem bugün de bunun tek sorumlusu vardır o da benim. Bunu ucuz bir kahramanlık olarak söylemiyorum. Takıma kol kanat germek için söylemiyorum. Gerçek tam da budur. Bu kötü gidişim tek nedeni vardır. O da İlhan Palut'tur." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, iki takımında mutlak kazanmak istediği bir maç oynadıklarını ifade etti.

Kanbak, maça erken golle başladıklarını belirterek, "İlhan hocanın yıllardır oynatmaya çalıştığı bir sistem var. Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık. Bugün de biliyorduk ki doğru defansif duruşla kazandığımız toplar sonrası tehlike yaratabilecektik rakip kalede. Çünkü savunma arkalarına yapacağımız koşuları hedeflemiştik." diye konuştu.

Duran toplardan kalelerinde tehlike yaşadıklarını anlatan Kanbak, şöyle devam etti:

"Bu sezon duran toplarda savunma anlamında biraz daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Bugün onlardan ikisini yaşadık. Fakat goller geçerli olmadıktan sonra kırılmadık ve devam ettik. Oyunun sonuna kadar skoru korumayı bildik, çeşitli formasyonlara geçtik. Rakip zaman daraldıkça direkt hücumları denediler. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde bir milli ara var. Bu milli arayı hem çalışma anlamında hem de psikolojik anlamda iyi geçirip daha güçlü bir Kasımpaşa izletmek istiyoruz."