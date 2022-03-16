Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Trabzonspor maçı için iddialı Açıklaması - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Trabzonspor maçı için iddialı Açıklaması

16.03.2022 18:23

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü lider Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü lider Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Korkmaz, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'in iki güzide takımının karşı karşıya geleceğini belirtti.

Trabzonspor'un çok iyi bir ekip olduğuna değinen Korkmaz, "Karşımızda çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım var. Biz de çıkış yolu için bir galibiyet arıyoruz. Derbi maçları her zaman zor geçer. İnşallah çıkışa başladığımız maç bu olur. Trabznspor, neden bu kadar puan farkı olduğunu, neden bu kadar önde olduğunu oynadığı oyunla gösteriyor. Buna göre tedbirlerimizi alarak oynamalıyız." diye konuştu.

Korkmaz, her takımı ayrı analiz ettiklerinin altını çizerek, "Her takımın olumlu ve olumsuz yönleri var. Trabzonspor'un yetenekli oyuncularından, oyun kalitesinden elbette bahsetmeye gerek yok ama zaaflarını da araştırıyoruz. İnşallah oyuncularımız bu maçta rakibin zaaflarından yararlanabilir. Bu maç çok farklı bir atmosferde oynanacak. İnşallah bunu yaparlar." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Korkmaz, takımda beklenen reaksiyonun henüz oluşmadığını, bunu milli takım arasında kendi aralarında değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Trabzonspor maçı için iddialı Açıklaması
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Trabzonspor maçı için iddialı Açıklaması
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Trabzonspor maçı için iddialı Açıklaması
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Trabzonspor maçı için iddialı Açıklaması

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Trabzonspor maçı için iddialı Açıklaması - Son Dakika


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