Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı gecikmeli başlayacak - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı gecikmeli başlayacak

18.03.2022 19:46
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı gecikmeli başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında bugün saat 20.00'de başlaması gereken karşılaşmanın saha zeminindeki kar temizleme çalışmaları nedeniyle 15 dakika geç başlayacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında bugün saat 20.00'de başlaması gereken karşılaşmanın saha zeminindeki kar temizleme çalışmaları nedeniyle 15 dakika geç başlayacağı açıklandı.

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaykur Didi Stadı'nın saha zemini karla kaplandı. Hakem Volkan Bayarslan'ın incelemelerinin ardından kar örtüsünü temizleme çalışmaları başladı.

Taraftarların da katıldığı temizleme çalışmalarıyla sahanın büyük bölümü hazır hale getirildi. Az kalan kısımdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından müsabakanın 20.15'de başlayacağı statta anons edildi.

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Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı gecikmeli başlayacak - Son Dakika


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