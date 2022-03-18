Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor

18.03.2022 18:44
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor- Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, Çaykur Didi Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bayarslan, yaptığı inceleme sonrasında saha zemininin temizlenmesini istedi.

Yeşil-mavili kulüp görevlileri, sahayı temizleme çalışması yürütürken, bu esnada kar yağışı da devam ediyor.

Stada gelen Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kafilesi de sahaya çıkarak zeminin son durumunu kontrol etti.

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Spor Toto Süper Lig, Volkan Bayarslan, Rizespor, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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