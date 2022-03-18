Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Üç penaltı ile mağlup olduk. Bu hava şartlarında, bu kaotik ortamda, kargaşa oyunda bunlar olabiliyor." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hava şartlarının etkileyici olduğunu, hafta boyunca neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini belirtti.

Hazırlıkları daha sağlıklı ve düzgün zemin için yaptıklarına değinen Avcı, "Oyun ve hava şartlarının bu şekilde olması, sahada ikinci topu kimin alacağı... Biraz kaotik bir ortama dönmeye başladı ama ilk yarı itibarıyla rakibe pozisyon vermedik. Devre arasına 2-0 girebilirdik. Edin Visca ve Djaniny'nin girdiği pozisyonlar vardı." diye konuştu.

İkinci yarı sahanın biraz daha ağırlaştığının altını çizen Avcı, "Bu durumda, 'Oyunu mu oyuncuyu mu değiştirsek?' diye düşündük. Sonra topa sahip olmaya başladık ve golü atıp öne geçtik. Sonra hava ve saha şartları, rakibin bulunduğu durum nedeniyle kaotik ortama döndü. Ayağımızdaki bir toptan penaltı oldu. Elimize çarptı ve bir penaltı daha oldu. Bizim gibi bir takımın oyunu tutması gereken urumda 2-1 mağlup duruma düştük." ifadelerini kullandı.

Doğru bir organizasyonla beraberliği yakaladıklarını vurgulayan Avcı, "Kazanabilirdik. Son ana kadar kazanmak için hamlelerimizi yaptık. Korner attık uzatmalarda ve dönüşünde çalışmamıza rağmen geçiş pozisyonunu yedik. Tekrar bir penaltı. Üç penaltı ile mağlup olduk. Bu hava şartlarında, bu kaotik ortamda, kargaşa oyunda bunlar olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Avcı, "Biz şampiyonluğu bir hafta daha öteledik. Başka bir şey onun dışında yok. Çaykur Rizespor'u da misafirperverliği ve mücadelesi için kutluyorum. Bundan sonraki maçlarda kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Penaltı pozisyonları hakkında ise Avcı, "Penaltı pozisyonları ile ilgili konuşmadım. Üç tane penaltı var. Çocuklar da bu konuya değinmedi. Penaltı gibi duruyor." diyerek sözlerini tamamladı.