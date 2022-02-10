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Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören - Son Dakika

Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören

10.02.2022 12:40
Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören

Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanlarından Muharrem Kürkçü (92) için kulüp binasında tören düzenlendi.

Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanlarından Muharrem Kürkçü (92) için kulüp binasında tören düzenlendi.

Rize'de bir süredir hastanede tedavi gören Çaykur Rizespor eski başkanlarından Muharrem Kürkçü, çoklu organ yetmezliğinden dün gece hayatını kaybetti. 11.01.1990- 21.05.1990 tarihleri arasında yeşil mavili kulübün başkanlığını yapan Kürkçü için Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde tören düzenlendi. Burada konuşan Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, "Bizlere çok güzel nasihatleri vardı. Ondan aldığımız nasihatleri uyguluyoruz. Çok zor şartlarda Rizespor'u kurdular ve devam ettirdiler. O günkü şartlarla bugün mukayese ettiğimiz zaman onlardan her gün helallik almalıyız. Rizespor sevdalısı biriydi. Onu Rizespor'da yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Saygı duruşu ve yapılan duanın ardından Kürkçü'nün cenazesi Sahil Camii'ne götürüldü.


Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören
Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören
Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören
Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören
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Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'un vefat eden eski başkanı Kürkçü'ye tören - Son Dakika
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