Çaykur Rizespor, Vanspor'u 6-0'la Geçti

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Kupası'nda gruplara kalma öncesindeki son eleme maçını oynadıklarını söyledi.

Önemli bir maç olduğunu ifade eden Palut, "Böyle maçlarda asıl olan ciddiyet ve disiplinli oynamak. Rakip kim olursa olsun. Bugün oyuncularımda maçın başından itibaren bunu görebildim. Bu bazen skor olarak çok erken desteklenmeyebilir ama gollerde maçın erken periyodunda geldi." diye konuştu.

İlk yarı çok farklı bir skorla içeri girdiklerini anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Bazı değişiklikler yaptık ondan sonra ikinci yarıyı da belli bir tempoyla sürdürüp bir şekilde galip geldik ve gruplara kaldık. Bundan dolayı mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Vanspor'da çok yakın bir zamanda maç oynayıp buraya geldiler. Kolay bir yolculuk değildi onlar için. Biraz meşakkatli buraya geldiler. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi. Onları da tebrik ediyorum. Ligde başarılar diliyorum. Bizde bundan sonra adım adım gidiyoruz her platformda olduğu gibi. Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak."

Artı Değer Vanspor FK Antrenörü Murat Yıldırım ise, zorlu bir yolculuktan sonra Rize'ye geldiklerini vurguladı.

Antrenman yapma fırsatı bile bulamadıklarını dile getiren Yıldırım, "Oynamayan genç bir kadroyla harmanlayıp sahaya çıkarmaya çalıştık. farklı bir skor oldu. İlk defa oynayanlar oldu. Altı golü de bireysel hatalardan dolayı yedik. Çaykur Rizepor'u da kutluyorum." dedi.

Yıldırım, ligde iyi durumda olduklarını belirterek, "İnişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Bizim için lig daha önemli. Bu takımı bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.