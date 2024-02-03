Çaykur Rizespor ve Konyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Alassane Ndao'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
77. dakikada Zeqiri'nin ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.
90+2. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gustavo'nun vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yemişkan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90), Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin (Mithat Pala dk. 82), Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri (Minchev dk. 85), Dal Varesanovic (Gustavo dk. 90), Benhur Keser, Adolfo Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Güvenç Usta, Martin, Oumar Diouf, Mame Mor Faye
Teknik Direktör: İlhan Palut
Konyaspor: Jakup Slowik, Guilherme, Filip Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Cebrail Karayel (Kahraman Demirtaş dk. 85), Alexandru Cicaldau, Steven N'Zonzi, Alassane Ndao, Oğulcan Ülgün, Louka Prip (Sokol Cikalleshi dk. 69), Valon Ethemi (Marlos Moreno dk. 80)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Yunus Mallı, Niko Rak, Gökhan Töre, Muhammet Demir
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Sarı kartlar: Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Marlos Moreno (Tümosan Konyaspor) - RİZE
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