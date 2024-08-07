Çaykur Rizespor, yeni sezona hazır - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, yeni sezona hazır

Çaykur Rizespor, yeni sezona hazır

Çaykur Rizespor'un deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan, takımın yeni sezona yüzde 100 hazır olduğunu belirtti. Akkan, Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu ve geçen sezonun üstünde bitirmek istediklerini söyledi.

07.08.2024 12:46
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Çaykur Rizespor'un deneyimi file bekçisi Gökhan Akkan, "Ben ve arkadaşlarım gerçekten yeni sezona yüzde 100 hazırız. Süper Lig gerçekten çok değişkenlik gösteren, çok zor bir lig. Biz bu serüvende elimizden gelenin en iyisin yapıp, ligi geçen sezonun üstünde bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 12 Ağustos Pazartesi günü evinde Başakşehir'i ağırlayarak sezonun açılışını yapacak. Karadeniz temsilcisi, kamp çalışmaları sonrası Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda yeşil mavililer, ısınma, istasyon ve kısa pas çalışması yaptı. Taktik çalışması ile sona eren antrenman öncesi kaptan Gökhan Akkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Güzel bir kamp sezonu geçirdiklerini söyleyen deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan, "Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Çok iyi çalıştık. Çok iyi hazırlık maçları yaptık. Oturmuş bir kadromuz vardı. Bunun üzerine takviyeler yapıldı. İnşallah ilk maçla da güzel bir başlangıç yaparak bunu devam ettirmek istiyoruz. Aslında İlhan hoca Türkiye'nin bildiği bir teknik direktör. Bize sağladığı ortam için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Rizespor'dayım. İlk defa bir teknik direktör bir sezona başlayıp bitirdi ve yeni sezona başladı. İnşallah Rizespor için bunun devamı olur. Ben uzun zamandır Rizespor'da olduğum için profesyonellik dışında duygusal olarak da konuşabileceğimi düşünüyorum. Onun için çok güzel bir yapılanma var. İçeride çok güzel bir bağ var. Çok uzun süredir Rizespor'dayım. Takım kaptanıyım. Elbette ki gelenleri ilk karşılayan benim. Rizespor'a yeni bir oyuncu gelince adaptasyon sorunu yaşatmıyoruz. En büyük sebeplerden biri de bu. Çünkü elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten şehrimiz çok sıcakkanlı bir şehir. Oyuncuyu kucaklayıp, oyuncuya adapte olabilme imkanı sunuyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" dedi.

"YENİ SEZONA YÜZDE 100 HAZIRIZ"

Yeni sezona hazır olduklarını belirten Akkan, "Ben ve arkadaşlarım gerçekten yeni sezona yüzde 100 hazırız. Süper Lig gerçekten çok değişkenlik gösteren, çok zor bir lig. Biz bu serüvende elimizden gelen en iyisin yapıp, ligi geçen sezonun üstünde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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