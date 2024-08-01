Çaykur Rizespor, yurt dışı kampının ardından Rize'de hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yurt dışı kampının ardından son hazırlıklarına Rize'de devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamlamasının ardından Rize'ye geri döndü. 3 günlük aranın ardından yeşil-mavili ekip hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Antrenman, çift kale maç ile son buldu. - RİZE