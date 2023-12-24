Çaykur Rizesporlu Benhur Keser: \'TFF 1. Lig daha çekişmeli\'

- Benhur Keser: "Bu ligde ilk kez oynuyorum"

RİZE - Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki futbolcusu Benhur Keser, TFF 1. Lig'in geçtiğimiz yıllara oranla daha çekişmeli olduğunu, Süper Lig'de ise ilk kez oynadığını dile getirdi. Kasımpaşa maçına odaklandıklarını ve lige verilecek devre arasına mutlu girmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, Kocaelispor'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Benhur Keser'i transfer etti. Benhur Keser, 1. Ligde kaydettiği 7 gol ve 9 asist ile yeşil-mavili ekibin yeniden Trendyol Süper Ligine yükselmesinde katkı sağladı. Çaykur Rizespor ile beraber kariyerinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayan Keser, bu sezon çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yaptı. Yeşil-mavili ekibin skora en çok katkı yaptığı isimlerden olan Keser, İhlas Haber Ajansı muhabirine ligin değerlendirmesinde bulundu.

"16 hafta bizim için sancılı oldu"

Takım için İyi ve kötü dönemler yaşandığını ifade eden Benhur Keser, "Kendi performansım hakkında şunu söyleyebilirim, takıma ne kadar yararlı olması bilincinde olarak daha fazla çalışıp, kendimi daha çok göstermek istiyorum. Takıma ve kulübüme daha çok katkı vermek istiyorum. Onun için daha çok çalışıyorum. İnşallah performansımı devam ettiririm. 16 hafta bizim için sancılı oldu. İyi ve kötü dönemlerimiz oldu. Son haftalarda daha iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Geçen hafta Pendikspor galibiyeti bizim için çok iyi oldu. Bunu önemli kılması için Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekiyor. Zor bir deplasmana gideceğiz. Kazanmak zorundayız. Kazanmak içinde elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu ligde ilk kez oynuyorum"

Kendisinin ilk Trendyol Süper Lig performansı olduğunu belirten Keser, "Geçen seneki 1. Lige göre bu lig daha zor. Geçen seneki performansımın meyvelerini Süper lige çıkarak taçlandırdık. Kendi ligimize baktığımızda Süper Lig daha zor bir lig. Daha iyi takımlar, daha çetin maçlar oluyor. Bizde bunun farkındayız. Biz de bu durumlara hazırlık için çalışıyoruz. Bu ligde ilk kez oynuyorum. Dediğim gibi alıştım. Daha çok üstüne koymam gerekiyor. Önümüzde daha çok maçlar var. Maç maç gidiyoruz. Her maça farklı hazırlanmıyoruz. Biz her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Kendi açımdan iyi oldu daha iyisi de olur. Herkesin olduğu gibi benimde büyük hedeflerim var. İnşallah bana da milli formayı giymek nasip olur" diye konuştu.

"Sadece Kasımpaşa maçına odaklıyız"

Kasımpaşa deplasmanının zor geçeceğini fakat mutlaka kazanmaları gerektiğini söyleyen Keser, "Taraftarlarımız deplasman olsun iç saha maçlarında da yalnız bırakmadılar. Bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Biz maç maç ilerleyeceğiz. İnşallah lig bitince istediğimiz sonuca ulaşırız. Burada bir Pendikspor maçı oynadık. Bizim için iyi bir galibiyetti. Kasımpaşa maçını da mutlaka kazanmak zorundayız. Zor bir deplasman olacağını, kendi evinde iyi oynayan takım olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımızı ona göre yaptık. Her şeyin farkındayız. Biz aldığımız Pendikspor galibiyetini unuttuk. Önümüzde bir izin var ona da takılmıyoruz. Sadece Kasımpaşa maçına odaklıyız. Kazanıp mutlu bir şekilde tatile girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.