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ÇBK Mersin, Alina Iagupova ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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ÇBK Mersin, Alina Iagupova ile Yollarını Ayırdı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından ÇBK Mersin, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sezonun en skorer oyuncularından olan Iagupova, 13 maçta 178 sayı, 72 asist ve 65 ribaunt kaydetmişti.

ÇBK Mersin, Alina Iagupova ile Yollarını Ayırdı
25.12.2023 - 11:19,
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadesi kullandı.

Mersin ekibinde sezonun en skorer oyuncularından Alina Iagupova, ligde 13 maçta 178 sayı, 72 asist ve 65 ribaunt kaydetmişti.

Kaynak: AA
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