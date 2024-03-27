ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA\'yı mağlup etti

Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk
Beşiktaş BOA: Lazic 7, Evans 19, Elif Bayram 13, Nogic 10, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 23, Mabrey 12, Araujo, Copper 24, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 2
1. Periyot: 19-19
Devre: 30-42
3. Periyot: 54-64
Beş faulle çıkan: 37.45 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-67 mağlup etti.
Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u deplasmanda 78-75 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.
Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Halkbank takımının oyuncusu Nimir Abdel-Aziz, finalin en değerli oyuncusu seçildi. Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Galatasaray, sosyal medyaya sızdırılan ve daha sonra TFF tarafından tamamı yayınlanan hakem toplantısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, ünlü gazeteci Fatih Portakal'a programda sadece Galatasaray kısmını yayınlamasından ötürü tepki gösterip, resmi işlem başlatıldığını duyurdu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta müsabakasında Fethiyespor, konuk olduğu Belediye Derincespor'a 4-1 mağlup oldu. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, maç sonrası açıklama yaparak takımın Amedspor maçına hazırlandığını belirtti.
Pendik'te mahalle muhtarının ve muhtar adayının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahibi ve sürücülerine 'izinsiz çakar tertibatı kullanmak' suçundan para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda araç sürücülerine ve araç sahibine toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlar yaparak hazırlıklarını tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe spor klüplerini hedef almasına tepkiler devam ediyor. Beşiktaş da AKP'li Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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