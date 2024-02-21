ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı 79-62 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı 79-62 mağlup etti

ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza\'yı 79-62 mağlup etti

ÇBK Mersin, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 79-62 yenerek avantaj sağladı. İkinci maç ise 28 Şubat'ta İspanya'da oynanacak.

21.02.2024 21:59  Güncelleme: 22:01
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Tijmen Last (Hollanda)

ÇBK Mersin: Mabrey 26, Epoupa 10, Araujo 5, Mavunga 14, Copper 20, Asena Yalçın, Kiss, Melis Gülcan, Cornelius, Derin Yaya, Sinem Ataş, Holingsvorth 4

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Gulbe 9, Fiebich 11, Atkinson 8, Diallo 10, Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Gimeno 5, Hermosa 2, Geldof 2

1. Periyot: 26-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 66-54

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 79-62 yendi.

İki takımı karşı karşıya getiren çeyrek final serisinde ikinci karşılaşma, 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı 79-62 mağlup etti - Son Dakika

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