Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Polat Parlak, Sezer Bor, Burak Aktaş
Emlak Konut: Thomas 9, Gamze Takmaz, Sehernaz Çidal 16, Parks 14, Macaulay 16, İnci Güçlü 5, Berfin Sertoğlu 9
ÇBK Mersin: Fauthoux 15, Anderson 16, Sinem Ataş 10, Magarity 16, Rupert 24, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya 3, İlayda Güner
1. Periyot: 14-26
Devre: 29-51
3. Periyot: 54-72
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Emlak Konut'u 89-69 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin Deplasmanda Galip - Son Dakika
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