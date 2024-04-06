ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek

ÇBK Mersin, Fenerbahçe\'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 1-0 geriye düşen ÇBK Mersin, yarın oynanacak karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. İlk maçı kaybeden ÇBK Mersin, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek.

06.04.2024 14:40
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşen Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, yarın oynanacak karşılaşmada galibiyeti hedefliyor.

ÇBK Mersin, play-off final serisi ikinci maçında yarın saat 15.00'te Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak. Dün oynanan ilk maçı 99-76'lık skorla kaybeden Güney temsilcisi, seride 1-0 geriye düştü. Yarınki mücadelede Fenerbahçe karşısında galibiyeti hedefleyen ÇBK Mersin, bu maçı kazanarak evine mutlu dönmek istiyor. Seride üçüncü maçın 17 Nisan'da Mersin'de yapılacağı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek.

"Umarım hak edenin şampiyon olduğu bir final olur"

ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, bu yıl hem ligde hem de Avrupa'da şehrin desteğiyle yollarına emin adımlarla ilerledikleri için mutlu olduklarını belirtti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finale kalarak şehri temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Yıldızoğlu, "Play-off finallerinde artık daha tecrübeli bir takımız. Oyuncularım finale motivasyonu yüksek ve istekli bir şekilde hazırlandı. Umarım basketbolseverlerin izlemekten keyif aldığı ve hak edenin şampiyon olduğu bir final olur" dedi.

Oyunculardan Sinem Ataş da finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, keyifli ve seyir zevki yüksek final serisi olacağını düşündüğünü dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek - Son Dakika

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