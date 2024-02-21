ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı yendi - Son Dakika
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ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı yendi

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi\'nde Casademont Zaragoza\'yı yendi

Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 79-62 yenerek galibiyet elde etti. Mücadelede Mersin temsilcisi, baştan sona üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.

21.02.2024 21:40  Güncelleme: 21:43
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 79-62 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadelede, karşılaşmaya iyi başlayan Mersin temsilcisi ilk periyodu 26-22 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili mücadele sergileyen Zaragoza 26-26'lık beraberliği yakalasa da ÇBK Mersin devreyi 51-42 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Mersin temsilcisi son çeyreğe 66-54 önde girdi. Çekişmeli geçen son periyodu da üstün götüren ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı 79-62 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Tijmen Last (Hollanda)

ÇBK Mersin: Mabrey 26, Epoupa 10, Araujo 5, Mavunga 14, Copper 20, Kiss, Cornelius, Derin Yaya, Sinem Ataş, Hollingsworth 4, Asena Yalçın, Melis Gülcan

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Gulbe 9, Fiebich 11, Atkinson 8, Diallo 10, Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Gimeno 5, Hermosa 2, Geldof 2

1. Periyot: 26-22 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 51-42 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 66-54 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı yendi - Son Dakika

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