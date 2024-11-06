ÇBK Mersin, McCowan\'ı Kadrosuna Kattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından ÇBK Mersin, Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pivot pozisyonunda oynayan ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen McCowan ile kısa dönem anlaşma sağlandı.
McCowan'ın, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki milli maçların ardından takıma katılacağı bildirildi. - MERSİN
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