Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat
ÇBK Mersin: Anderson 26, Magarity 21, Thornton 11, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Powers 13, Diallo 13, Fall 8, Doğa Adıcan 6, Dilara Tongar, Meltem Avcı 2
1. Periyot: 19-14
Devre: 41-30
3. Periyot: 61-54
Beş faulle çıkan: 39.30 Kübra Erat (Melikgazi Kayseri Basketbol)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-73 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Melikgazi'yi Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?