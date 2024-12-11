ÇBK Mersin, Pelin Derya Bilgiç'i transfer etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, 30 yaşındaki Pelin Derya Bilgiç'i transfer etti.

Mersin ekibi, sezona Muğla ekibi Bodrum Basketbol'da başlayan 1,73 metre boyundaki oyuncu kurucuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Şutör gard pozisyonunda da görev yapan Pelin Derya Bilgiç, bu sezon 4 saat 52 dakika süre aldığı 9 maçta 134 sayı, 30 ribaunt, 38 asist ve 11 top çalmayla oynadı.