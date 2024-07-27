ÇBK Mersin, Regan Magarity'i transfer etti - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Regan Magarity'i transfer etti

ÇBK Mersin, İsveç milli takımında oynayan Regan Magarity'i kadrosuna kattı. Ayrıca Şevval Akalan, Şuğranur Sönmez ve İlayda Güner de takıma dahil edildi.

27.07.2024 15:43
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, uzun forvet Regan Magarity'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ÇBK Mersin, İsveç milli takımında oynayan ve İspanya temsilcisi Uni Girona'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu 2024-2025 sezonu için kadrosuna kattı.

Öte yandan bonservisleri farklı kulüplere kiralanan Şevval Akalan, Şuğranur Sönmez ile İlayda Güner de sezon öncesi takıma dahil edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Regan Magarity'i transfer etti - Son Dakika

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