Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca Moreno (İspanya), Martina Fanfara (Slovakya), Ewa Matuszewska (Polonya)
ÇBK Mersin: Howard 29, Anderson 20, Araujo 5, Johannes 7, Samuelson 8, Fauthoux 9, Sinem Ataş, İlayda Güner 2
Tango Bourges Basket: Okonkwo 7, Green 4, Astier 16, Diaby 18, Spanou 9, Filip 4, Guapo 10, Duchet 8
1. Periyot: 21-12
Devre: 39-40
3. Periyot: 62-60
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 80-76 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Tango Bourges'u Yendi - Son Dakika
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