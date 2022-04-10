ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı

10.04.2022 23:53
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde, Aziz Akkaya'dan boşalan başantrenörlük görevine Zafer Kalaycıoğlu getirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde, Aziz Akkaya'dan boşalan başantrenörlük görevine Zafer Kalaycıoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu çeşitli Türk takımlarında görev alan ve kariyerinde hem Türkiye hem de Avrupa'daki bazı organizasyonlarda şampiyonlukları bulunan Zafer Kalaycıoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaycıoğlu, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile önemli başarılar elde etmek istediğini kaydetti.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Final ilk maçında İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 85-80 yenilmiş, üçüncülük maçında da Galatasaray'a 75-67 mağlup olmuştu. Başantrenör Aziz Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Final müsabakalarının ardından görevini bırakmıştı.

YORUMLAR
500
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Aziz Akkaya, görevini bıraktı Aziz Akkaya, görevini bıraktı

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Galatasaray, Aziz Akkaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
00:01 Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" dedi
23:56 Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor
23:54 Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 00:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement