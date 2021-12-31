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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz

31.12.2021 12:55
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya, farklı kazanılması gereken Lointek Gernika maçıyla ilgili olarak, "Maça çok sert başlayıp oyunun kontrolünü baştan ele almamız ve sabırlı olmamız gerek. İnanıyoruz ki bu turu geçeceğiz.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya, farklı kazanılması gereken Lointek Gernika maçıyla ilgili olarak, "Maça çok sert başlayıp oyunun kontrolünü baştan ele almamız ve sabırlı olmamız gerek. İnanıyoruz ki bu turu geçeceğiz. Çünkü biz kupayı almak istiyoruz" dedi.

Turuncu lacivertli ekip, FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 32 turunun ikinci maçında, 4 Ocak 2022'de kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Lointek Gernika maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Tesislerdeki sabah antrenmanında kuvvetlenen, Edip Buran Spor Salonu'ndaki akşam antrenmanında ise taktik ve şut çalışan Mersin temsilcisi, maçı farklı kazanarak üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. İlk maçta deplasmanda rakibine 24 sayı farkla 83-59 mağlup olan ÇBK, rövanş karşılaşmasını 24 sayı farkla kazanması halinde maçı uzatmaya götürecek. 25 sayı ve üzerindeki fark, ÇBK'yı son 16 turuna taşıyacak.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE BAŞARACAĞIZ"Rövanş karşılaşmasında sakin bir oyun sergilemek zorunda olduklarını belirten başantrenör Aziz Akkaya, "Maçı telaş yapmadan oynamamız lazım çünkü ilk periyotta 24 sayı farkı yakalayamayız. Maça çok sert başlayıp oyunun kontrolünü baştan ele almamız ve sabırlı olmamız gerek. Takım olarak inançlıyız. Oyuncular inanıyor, teknik ekip inanıyor. Biz bu turu geçeceğiz, geçmemiz gerekiyor. Deplasmandaki maç için 'şanssızlık' diyelim, 'Yeni hocayla uyum sağlayamama' diyelim ancak sonuçta o takımla bu takım arasında fark yok. Bizim rakibimizi farklı yenmemiz gerekiyor. İnanıyoruz ki bu turu geçeceğiz. Çünkü biz kupayı almak istiyoruz. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu başaracağız" diye konuştu."TUR İÇİN SAVAŞACAĞIZ"Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını kaydeden Yvonne Turner ise "Asla vazgeçmeyeceğiz çünkü hedefleri olan bir takımız. Maçın sahada kazanılacağını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de müsabakaya en iyi şekilde hazırlanıp parkede tur için savaşacağız" ifadesini kullandı.

4 Ocak 2022 Salı günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak.


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz
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Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Aziz Akkaya, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Turu geçeceğiz - Son Dakika
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