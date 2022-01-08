ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın sahalarında yapacakları Bursa Büyükşehir Belediyespor maçının, takımlarında görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Elazığ İl Özel İdare deplasmanından dönen Mersin ekibinin oyuncularına Kovid-19 testi uygulandı. Mersin ekibinin 9 sporcusunun testi pozitif çıktı.
Bu nedenle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın Mersin'de oynanması planlanan maç ertelendi.
Öte yandan, Mersin ekibinin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ilk ayağında, 13 Ocak'ta Fransa'da Flammes Carolo takımıyla yapacağı maçla ilgili FIBA'nın kararı bekleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor