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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54 - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

02.02.2022 17:18
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

SALON: Edip BuranHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur AkyıldızÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Kuanitra Holingsvorth 6, Fagbenle 20, Hayes 25, Zellous 7, Şevval Akalan 3, Melis Talay, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Esra Ural...

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur AkyıldızÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Kuanitra Holingsvorth 6, Fagbenle 20, Hayes 25, Zellous 7, Şevval Akalan 3, Melis Talay, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz, Yeliz Doğan, Anigwe 2BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 8, Duygu Özen 4, Ferda Yıldız, Gizem Uca 13, Gonca Karataş 10, İremnur Akengin, İrem Sözen 3, Doyle 8, Merve Arı, Dacı 2, Sudenur Bayrak, Macaulay 6,1'İNCİ PERİYOT: 24-9İLK YARI: 37-293'ÜNCÜ PERİYOT: 62-45Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 78-54 yendi.

- Mersin
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54 - Son Dakika
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