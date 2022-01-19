ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Flammes Carolo maçına Kovid-19 engeli

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bugün Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile deplasmanda oynayacakları FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçının, rakip takımda görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesi Fransa'da bulunan Mersin ekibinin, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanların ardından maç saatini beklemeye başladığı belirtildi.

Ev sahibi ekibin, bazı sporcularında Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine takıma PCR testi yaptırdığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maç öncesi bazı oyuncularında semptom görülmesi üzerine Kovid-19 testi veren ev sahibi Flammes Carolo'da 5 basketbolcunun testi pozitif çıktı. FIBA yetkilileriyle yapılan toplantıda, müsabakanın ertelenmesini kararlaştırırken 22 Ocak'ta Mersin'de oynanması planlanan rövanş karşılaşması da iptal oldu. Taraflar açıklanacak yeni maç takvimine göre parkeye çıkacak."